57-летняя Алена Свиридова удивила фанатов смелым образом с кожаными брюками и верхом из перьев: «Черный лебедь»

«Прелесть! Образ черного лебедя...?», «Креативный образ! Браво!», «Мне нравится, по-моему, шикарно!», «Да, образ получился необычный», «Перья - класс! Вам идет!», «Будем считать, что это костюм феникса, способного восставать из пепла и трансформироваться в розового фламинго. В этом Ваша суть, Алена!», - поддержали поклонники любимицу.

Алена Свиридова с легкостью ведет страницу в социальной сети, где делится с фолловерами яркими событиями из своей жизни. Поклонники часто хвалят певицу за позитив, улыбки и отличную фигуру. Появляются на ее странице и сыновья – Василий и Григорий, которыми артистка гордится.