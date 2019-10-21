57-летняя Алена Свиридова удивила фанатов смелым образом с кожаными брюками и верхом из перьев: «Черный лебедь»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Алену Свиридову пригласили участвовать в юбилейном концерте группы «Мельница». Для праздничного вечера 57-летняя певица выбрала наряд, который впечатлил ее поклонников.
«Видали? Спасибо, Наташа О’Шей, что пригласила поучаствовать в юбилейном концерте «Мельницы», и выйти в образе... Если честно, мне самой непонятно, в каком. Но чувствовала себя я в нем очень хорошо. Я после выступления смотрела из зала, какой же сильный концерт получился! Горжусь вами!», - описала артистка эмоции в Instagram.
«Прелесть! Образ черного лебедя...?», «Креативный образ! Браво!», «Мне нравится, по-моему, шикарно!», «Да, образ получился необычный», «Перья - класс! Вам идет!», «Будем считать, что это костюм феникса, способного восставать из пепла и трансформироваться в розового фламинго. В этом Ваша суть, Алена!», - поддержали поклонники любимицу.
Алена Свиридова с легкостью ведет страницу в социальной сети, где делится с фолловерами яркими событиями из своей жизни. Поклонники часто хвалят певицу за позитив, улыбки и отличную фигуру. Появляются на ее странице и сыновья – Василий и Григорий, которыми артистка гордится.
Фото и видео: Instagram
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