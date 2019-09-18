56-летняя Деми Мур опубликовала правдивое фото без макияжа и получила множество комплиментов

На днях голливудская дива Деми Мур появилась обнаженной на обложке глянцевого издания. 56-летняя актриса показала идеально стройное тело. Подписчики пришли в восторг от увиденного и засыпали свою любимицу лестными эпитетами.
В интервью изданию Деми призналась, что страдала алкогольной зависимостью после потери на большом сроке беременности ребенка от Эштона Кутчера. Такая откровенность тоже нашла отклики в душе фанатов актрисы, многие ее поддержали.
Теперь же 56-летняя Деми в очередной раз собирает комплименты за фото без макияжа, которым она поделилась в Instagram.
«Красивая добрая женщина», «Вы, как хорошее вино, с каждым годом становитесь все лучше», «Вы светитесь позитивом и мудростью», - написали Мур в комментариях.
Деми Мур признавалась, что все еще учится вести свою страницу Instagram. Актриса сделала первый пост в соцсети меньше года назад, но ее уже читают почти полмиллиона человек.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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