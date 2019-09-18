56-летняя Деми Мур опубликовала правдивое фото без макияжа и получила множество комплиментов

В интервью изданию Деми призналась, что страдала алкогольной зависимостью после потери на большом сроке беременности ребенка от Эштона Кутчера. Такая откровенность тоже нашла отклики в душе фанатов актрисы, многие ее поддержали.

Теперь же 56-летняя Деми в очередной раз собирает комплименты за фото без макияжа, которым она поделилась в Instagram.