56-летняя Деми Мур рассказала о потере ребенка на шестом месяце и алкогольной зависимости

Совсем скоро, 24 сентября, в продажу выходит книга актрисы Деми Мур «Inside Out», что в переводе на русский означает «Наизнанку», в которой она рассказала о потере ребенка от Эштона Катчера, об алкогольной зависимости, которая началась после этого, а также об изнасиловании, с которым она столкнулась, когда ей было 15 лет. Уже сейчас с ее отрывками можно ознакомиться на сайте The New York Times.

С Эштоном Деми начала встречаться в 2003 году. Она призналась, что почувствовала себя снова молодой рядом с ним. А год спустя актриса, которой на тот момент было 42 года, а ее избраннику и вовсе 27, забеременела. О том, что они ждут девочку, влюбленные не рассказывали никому. Ей уже придумали имя — Чаплин Рэй — но на шестом месяце что-то пошло не так и у актрису случился выкидыш.

Последующие попытки забеременеть оказались тщетными, звезда начала пить. «Моя пагубная привычка вышла из-под контроля», — вспоминает она. В 2011 году она узнала об изменах молодого мужа, и после нервного срыва в 2012 году к алкоголю добавились запрещенные вещества.

Несмотря на то, что дочери — 25-летняя Талула, 28-летняя Скаут и 31-летняя Румер — в то время отвернулись от нее, именно они стали тем звеном, которое помогло Деми справиться с пагубными пристрастиями. Сейчас она называет их своим предназначением, лучшим, что случилось в ее жизни.