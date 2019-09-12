56-летняя Деми Мур продемонстрировала безупречно стройное тело на обложке Harper's BAZAAR

Новая обложка американского Harper's BAZAAR получилась по-настоящему яркой и горячей: ее украсила полностью обнаженная Деми Мур. 56-летняя актриса проиллюстрировала главную тему номера — как выглядеть и чувствовать себя идеально в любом возрасте, даже обнаженной.
В разговоре с редактором звезда поделилась своим опытом и мыслями, касающимися любви, потерь и борьбы с пагубными привычками.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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