54-летняя Марина Зудина продемонстрировала оригинальный образ с белым платьем и кожаным корсетом

«Изящные, роскошные, элегантные и очаровательные», «Такие красивые! И как же вы сексуально выглядите в этих в пол юбках и закрытых рубашках», «Марина, вы очень красивая женщина», «Марина, вы лучшая! Хочется пересматривать все ваши работы. Какое редкое сочетание — красота, ум, женственность, обаяние! Ни одна ваша роль не оставляет равнодушным», — осыпали Марину комплиментами в комментариях.

Недавно Марина Зудина восхитила поклонников естественной красотой и пикантным декольте, показав фото в топе с тонкими лямками.

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