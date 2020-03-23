54-летняя Марина Зудина продемонстрировала оригинальный образ с белым платьем и кожаным корсетом
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
54-летняя Марина Зудина не перестает принимать комплименты от поклонников. Почитатели ее таланта и красоты без устали повторяют, что актриса выглядит намного моложе своих лет — свежо и очень привлекательно.
В очередной раз вдова Олега Табакова получила приятные слова свой адрес, поделившись фотографией, на которой позирует в необычном образе — в белом платье и кожаном корсете.
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Это съемка для журнала @marieclairerussia с Сабиной Ахмедовой , партнершей по сериалу Хорошая жена и актрисой проекта #содержанки . Как и в жизни... Черное и белое , добро и зло, чистота и порок..., хотя в «Содержанках» @start.ru больше темных сторон человеческой природы...фото @tuponogova_volkova #НТВ #хорошая жена
«Изящные, роскошные, элегантные и очаровательные», «Такие красивые! И как же вы сексуально выглядите в этих в пол юбках и закрытых рубашках», «Марина, вы очень красивая женщина», «Марина, вы лучшая! Хочется пересматривать все ваши работы. Какое редкое сочетание — красота, ум, женственность, обаяние! Ни одна ваша роль не оставляет равнодушным», — осыпали Марину комплиментами в комментариях.
Недавно Марина Зудина восхитила поклонников естественной красотой и пикантным декольте, показав фото в топе с тонкими лямками.
А вам нравится Марина Зудина?
Фото и видео: Instagram, Starface
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