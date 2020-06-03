«Кажется, что Вы влюблены»: 54-летняя Марина Зудина очаровала поклонников хрупкой красотой
Фото: Genrietta Peryan/Globallookpress
Снимки, которыми делится в своем блоге актриса Марина Зудина, неизменно вызывают бурю эмоций у ее публики. На днях она показывала семейное фото из архивов, напомнив поклонникам: «Цените каждую минуту с любимыми». Новое фото в ее блоге очаровало подписчиков хрупкой красотой.
«А за окном дождь...», — подписала Марина.
«Шикарная женщина и актриса», «Какая чудесная, утонченная», «Красивая и грустная», «Вы ошеломительно прекрасны», «Ваша красота вдохновляет оставаться прекрасной в любую погоду, при любых жизненных обстоятельствах», «Необыкновенная.... Как всегда на высоте», «Мариночка, Вы красавица и пусть у Вас все будет хорошо», «Мне кажется, что Вы влюблены», — делятся впечатлениями поклонники.
Супруг Марины Зудиной Олег Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года. Его в присутствии родных и близких отключили от аппарата жизнеобеспечения после сердечного приступа. Актриса находила спасение в работе и общении с детьми.
О личной жизни Марины Зудиной после смерти супруга открытой информации нет.
Фото: Globallookpress
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