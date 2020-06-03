«Кажется, что Вы влюблены»: 54-летняя Марина Зудина очаровала поклонников хрупкой красотой

«Шикарная женщина и актриса», «Какая чудесная, утонченная», «Красивая и грустная», «Вы ошеломительно прекрасны», «Ваша красота вдохновляет оставаться прекрасной в любую погоду, при любых жизненных обстоятельствах», «Необыкновенная.... Как всегда на высоте», «Мариночка, Вы красавица и пусть у Вас все будет хорошо», «Мне кажется, что Вы влюблены», — делятся впечатлениями поклонники.

Супруг Марины Зудиной Олег Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года. Его в присутствии родных и близких отключили от аппарата жизнеобеспечения после сердечного приступа. Актриса находила спасение в работе и общении с детьми.

О личной жизни Марины Зудиной после смерти супруга открытой информации нет.