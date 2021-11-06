53-летняя Валерия возмутила фанатов нарядом, в разрезе которого видно белье
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Певица Валерия удивила поклонников смелым нарядом, выбранным для отдыха в Дубае. На снимке из путешествия по ОАЭ 53-летняя исполнительница хита «Часики» предстала с открытой спиной. При этом в большом вырезе на спине оказалось видно белье. Не все подписчики артистки поняли, что на ней пляжная туника и купальник, и возмутились откровенным нарядом.
«Белая ночная рубашка с открытым декольте и разрезом во всю ногу — это, по-вашему, соответствовать моде Дубая?», «В Дубае такие вещи не приветствуют», «Это русский перегиб и неуважение местных традиций!», «Красота. Но не стоит выставлять на показ всему миру», — написали Валерии пользователи. В итоге певица добавила в описание поста пояснение, что этот наряд предназначен исключительно для пляжа.
Впрочем, и за пределами пляжа певица часто выбирает смелые наряды. Недавно она посетила день рождения коллеги по сцене, появившись на празднике в мини-шортах и продемонстрировав стройные ноги.
Фото и видео: @valeriya/Instagram; East News