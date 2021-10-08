53-летняя Валерия похвасталась точеными ногами в кожаных микрошортах

53-летняя артистка похвасталась бесконечно длинными и стройными ногами в плотных черных колготках и микрошортах из черной кожи. Кажется, это отличная идея на случай, если не хочется прятать под слоями oversize результаты добросовестных тренировок. Образ в духе подружки рокера сбалансирован с помощью элегантной блузки цвета острого перца с «драматичными» рукавами и контрастными жемчужными пуговицами. Завершили аутфит ботинки, идеальные для осени — грубые оксфорды на тракторной подошве (кстати, абсолютный must-have сезона).

Шорты в формате «микро» пригодятся вам этой осенью. В идеале — добавить в wish-лист комплект с жакетом. Еще один триумф года — возвращение легендарных ультракоротких юбок из 2000-х — тех самых, которые легко было перепутать с поясом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.