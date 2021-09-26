53-летняя Валерия похвасталась стройными ногами, надев кожаные мини-шорты на прогулку
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Фото: East News Russia
Певица Валерия удивила поклонников смелым образом для вечеринки в честь дня рождения оперного певца Ильдара Абдразакова. Тот сейчас выступает в Австрии, поэтому торжество провели в Вене. По столице европейского государства 53-летняя артистка прогулялась в кожаных мини-шортах, край которых был едва заметен из-под объемного жакета.
При этом критиковать Валерию подписчики не стали — внимание оказалось приковано к стройным ногам певицы. «Дай Бог, всем так выглядеть и быть с такой фигурой, как у Валерии! Супер выглядите!», «Такая красивая Валерия!», «Ножки обалденные», — усыпали артистку комментариями.
Не удержался и снимаший Валерию Иосиф Пригожин. За кадром он процитировал реплики персонажа комедии «Джентльмены удачи» в сцене с попыткой знакомства с симпатичной прохожей. Чем вызвал смех Валерии.
Те, кто давно следит не только за творчеством Валерии, но и ее образом жизни, знают, что спортивная фигура звезды — результат регулярных спортивных тренировок.
Валерия часто делится с подписчиками упражнениями для поддержания стройности форм. В ее рекомендациях можно найти эффективные упражнения для тонуса мышц на ногах. Певица убеждена, что даже 20-минутные занятия один раз в день помогут ощутить результат, если уделять им внимание ежедневно. Валерия показала, из каких упражнений состоит ее ежедневная разминка.
Фото и видео: @valeriya/Instagram; East News