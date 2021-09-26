53-летняя Валерия похвасталась стройными ногами, надев кожаные мини-шорты на прогулку

При этом критиковать Валерию подписчики не стали — внимание оказалось приковано к стройным ногам певицы. «Дай Бог, всем так выглядеть и быть с такой фигурой, как у Валерии! Супер выглядите!», «Такая красивая Валерия!», «Ножки обалденные», — усыпали артистку комментариями.

Не удержался и снимаший Валерию Иосиф Пригожин. За кадром он процитировал реплики персонажа комедии «Джентльмены удачи» в сцене с попыткой знакомства с симпатичной прохожей. Чем вызвал смех Валерии.

Те, кто давно следит не только за творчеством Валерии, но и ее образом жизни, знают, что спортивная фигура звезды — результат регулярных спортивных тренировок.