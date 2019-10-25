«Нелегко, но эффективно»: 50-летняя Валерия показала упражнения для сохранения идеальной фигуры

Валерия — артистка с отменным вкусом, невероятной молодостью и идеальной фигурой. Занимаясь спортом и правильно питаясь, Валерия приучила к такому же образу жизни и супруга Иосифа Пригожина.

Певица рассказывала, что спортом не обязательно заниматься до упада, но посвящать ему время нужно регулярно. «Достаточно делать зарядку по 20 минут каждый день, и результат уже будет виден», — уверена она.

Поклонники не раз просили Валерию чаще показывать им, какие упражнения она делает дома для сохранения идеальной фигуры. Артистка исполнила их просьбу.