«Нелегко, но эффективно»: 50-летняя Валерия показала упражнения для сохранения идеальной фигуры
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Фото: Instagram
Валерия — артистка с отменным вкусом, невероятной молодостью и идеальной фигурой. Занимаясь спортом и правильно питаясь, Валерия приучила к такому же образу жизни и супруга Иосифа Пригожина.
Певица рассказывала, что спортом не обязательно заниматься до упада, но посвящать ему время нужно регулярно. «Достаточно делать зарядку по 20 минут каждый день, и результат уже будет виден», — уверена она.
Поклонники не раз просили Валерию чаще показывать им, какие упражнения она делает дома для сохранения идеальной фигуры. Артистка исполнила их просьбу.
«Вы просите чаще размещать мотивирующие спортивные видео. Обычно некогда их снимать во время тренировки, а тут дочка вовремя заехала и запечатлела момент, за что ей во всех смыслах спасибо. Жаль, что застала уже самый конец занятий.
С бегом на дорожке, думаю, все вам понятно. Разминка состояла из 10-минутного бега со скоростью 7 под углом 5 градусов, а упражнение с мячом (фитболом) для укрепления внутренней поверхности бедра считаю хоть и нелегким, но самым эффективным. Да, к тому же еще и мышцы пресса работают. Выполнять его можно не только на степ-платформе, но и просто лежа на полу, разницы нет, просто нужен больший контроль, чтобы максимально низко опустить ноги и постараться не дотронуться до пола», — рассказала о своей тренировке Валерия.
Фото: Instagram
«Отличная нагрузка. Прекрасная физическая форма», «Результат налицо», «Браво! Сила воли на высоте», — похвалили подписчики.
В комментариях Валерию спрашивали о технике ее тренировок, и она ответила на все вопросы. Одна из подписчиц поинтересовалась: «Вы сами без тренера? И давно хотела спросить: уж без обид, просто интересно. Почему нет зала, так спорту много уделяете, а выделен закуток в квартире, а не целая комната?». Певица ответила, что в этом нет необходимости.
«А зачем? Мне хватает, у меня в этом уголке все необходимое. Беговая дорожка разместилась в другой комнате. Несмотря на немалый размер нашей квартиры, отдать комнату под зал не могу, да мне и не надо», — объяснила она.
Фото и видео: Instagram
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