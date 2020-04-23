53-летняя Наталья Штурм собрала комплименты за домашнее фото без макияжа: «Хорошенькая такая»
Фото: Instagram
Наталья Штурм разместила в социальной сети домашнее фото, где показала свою натуральную красоту без макияжа. 53-летняя артистка позабавила подписчиком неожиданным предложением и собрала комплименты за правдивое селфи.
«Обращаюсь к родителям, которые измучились делать уроки с детьми. Могу помочь с сочинениями на любые темы, как произвольные, так и по учебной программе. Пишите в директ тему и объем (количество страниц). Не стесняйтесь. Учителя будут довольны (не списываю с готовых домашек). Только пусть чадо перепишет сочинение своей рукой (чтобы что-то в мозг пошло). Терпения вам, они дети, им тоже тяжело сидеть на одном месте, для них это тоже стресс», — написала она.
«Вот это, я понимаю, карантин надоел», «Красотка», «Наталья, подписана на вас недавно, зацепили, удивили, восхитили! И ко всему этому, вы еще очень умная женщина! Я не зря подписалась! Здоровья вам и женского счастья», «Жгешь, Натусик! Новость космическая! Какая ты умничка», «Наташа хороша», — написали в комментариях.
Недавно Наталья Штурм впервые показала своего зятя, а еще ранее призналась, что родила сына с помощью ЭКО.
Фото и видео: Instagram
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