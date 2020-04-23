53-летняя Наталья Штурм собрала комплименты за домашнее фото без макияжа: «Хорошенькая такая»

Наталья Штурм разместила в социальной сети домашнее фото, где показала свою натуральную красоту без макияжа. 53-летняя артистка позабавила подписчиком неожиданным предложением и собрала комплименты за правдивое селфи.

«Обращаюсь к родителям, которые измучились делать уроки с детьми. Могу помочь с сочинениями на любые темы, как произвольные, так и по учебной программе. Пишите в директ тему и объем (количество страниц). Не стесняйтесь. Учителя будут довольны (не списываю с готовых домашек). Только пусть чадо перепишет сочинение своей рукой (чтобы что-то в мозг пошло). Терпения вам, они дети, им тоже тяжело сидеть на одном месте, для них это тоже стресс», — написала она.