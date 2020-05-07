52-летняя Ольга Кабо показала, как выглядела в детстве: «Красивая женщина — это навсегда»

Подписчики осыпали Ольгу комплиментами. «Какая вы хорошенькая,такой же и остались», «Прелесть», «Классно. Оля первоклассница, форменное платьице, накрахмален фартук можно сесть за парту», «Обаяшечка», «Актерский характер уже с детства! Умничка», «Красивая женщина — это навсегда», — написали они.

Ольга Кабо всегда получает приятные слова в соей адрес. Так, ее и красавицу дочь одарили комплиментами за совместное фото. Также ранее актриса показывала, как выглядит дома без косметики.