51-летняя Синди Кроуфорд поделилась интимным фото без макияжа
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Синди Кроуфорд похвасталась постельным фото
Немногие звезды «за 50» могут похвастаться идеальной внешностью, которая позволила бы им делиться фотографиями без макияжа в социальных сетях. Но только не Синди Кроуфорд! Легендарная супермодель похвасталась гладкой кожей и отсутствием морщин, опубликовав «постельное» фото.
«Мелочи жизни. Как вы думаете, кто бы еще мог спать на этой подушке?», — написала она.
У Синди растет достойная преемница. 16-летняя дочь модели мало того, что выглядит почти как мама — она также выбрала эту профессию и уже покоряет подиумы Нью-Йорка.
Фото: instagram.com