Синди Кроуфорд похвасталась постельным фото

Немногие звезды «за 50» могут похвастаться идеальной внешностью, которая позволила бы им делиться фотографиями без макияжа в социальных сетях. Но только не Синди Кроуфорд! Легендарная супермодель похвасталась гладкой кожей и отсутствием морщин, опубликовав «постельное» фото.

«Мелочи жизни. Как вы думаете, кто бы еще мог спать на этой подушке?», — написала она.