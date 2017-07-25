51-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа
Несколько дней назад Синди Кроуфорд вместе с мужем Рэнди Гербером и детьми отправилась в свой загородный дом в Канаде, расположившийся на берегу озера Мускока. Оттуда супермодель делится красивыми снимками, показывая красоту местной природы и рассказывая, как проходит семейный отдых.
Так, например, накануне звезда опубликовала фото, которое буквально взбудоражило пользователей Сети. На снимке 51-летняя Кроуфорд продемонстрировала натуральную красоту, представ абсолютно без макияжа и с легка растрепанными волосами.
«Чувствую этот летний бриз», - подписала кадр она.
Поклонники супермодели отметили, что несмотря на свой возраст она все так же прекрасна и может дать фору любой молодой красотке: «Натуральная и невероятно красивая», «Королева», «Обожаю твою натуральную красоту», «Идеальная».
Фото: instagram.com, globallookpress.com