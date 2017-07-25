Супермодель похвасталась натуральной красотой

Несколько дней назад Синди Кроуфорд вместе с мужем Рэнди Гербером и детьми отправилась в свой загородный дом в Канаде, расположившийся на берегу озера Мускока. Оттуда супермодель делится красивыми снимками, показывая красоту местной природы и рассказывая, как проходит семейный отдых.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Июл 25 2017 в 10:34 PDT

Так, например, накануне звезда опубликовала фото, которое буквально взбудоражило пользователей Сети. На снимке 51-летняя Кроуфорд продемонстрировала натуральную красоту, представ абсолютно без макияжа и с легка растрепанными волосами.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Июл 28 2017 в 10:28 PDT