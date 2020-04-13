50-летняя Юлия Меньшова в шелковой пижаме со спущенным плечом привлекла внимание к теме домашнего насилия
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Фото: Instagram Юлии Меньшовой
Актриса Юлия Меньшова часто раскрывает в своем блоге актуальные темы. В понедельник, 13 апреля, она решила пообщаться с подписчиками в прямом эфире на тему отношений мужчины и женщины. Чтобы привлечь внимание к серьезной беседе, она опубликовала пикантную фотографию в бельевом стиле — в кадре актриса позирует в шелковой пижаме со спущенным плечом.
Юлия считает, что «в период карантина некоторые отношения имеют тенденцию к крайнему обострению, вплоть до развода».
Психологи и активисты также заявляют о росте количества конфликтов и уровня домашнего насилия в этот сложный период.
Сейчас затруднения в отношениях возникают даже в таких крепких парах как Валерия и Иосиф Пригожин. «Если из-за коронавируса мы не разойдемся, это будет большое счастье», — говорил продюсер, признавшись, что ему сложно все время находиться с женой на одной территории, где она даже колотит его.
Стоит отметить, что у Юлии есть опыт выхода из сложных ситуаций с мужем, Игорем Гординым. В одном из интервью она рассказывала о расставании с супругом, когда они четыре года жили порознь — но это не только не разрушило их семью, но помогло сделать отношения еще более крепкими. Супруги женаты более 23 лет, воспитывают двоих детей: 23-летнего сына Андрея и 16-летнюю дочь Таисию.
А что вы думаете по этому поводу?
Фото и видео: Instagram
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