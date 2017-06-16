Актриса Николь Кидман рассказала о креме, без которого не обходится ни один ее день

Всегда элегантная и сияющая, Кидман не скрывает своего секрета молодости и красоты: в ее косметичке есть одно средство, которому она не изменяет уже много лет. «Каждое утро я наношу солнцезащитный крем. Я много бываю на свежем воздухе, занимаюсь спортом, и стараюсь защищаться от солнца», — рассказала она в интервью американскому журналу Allure.

Эта привычка появилась у Николь еще в детстве. «Я не хотела, чтобы у меня появились веснушки. Потом я стала изучать эту тему. Я люблю узнавать новое», — объяснила она.

Со временем к простой заботе о красоте добавился страх. «У моих родителей был рак кожи, поэтому я должна быть особенно осторожна. Я использую средства с SPF-фактором 100. Я знаю, многие думают, что это чересчур, но на деле это не так. Я использую его сама, мажу им детей. Я чувствую, что это необходимо», — призналась Кидман.

В январе Николь стала лицом бренда Neutrogena и сейчас отдает предпочтение этим средствам. В нашей стране эта косметика представлена весьма скромно, но не стоит расстраиваться: за всю свою жизнь актриса перепробовала массу средств в этой категории — как класса «люкс», так и «масс-маркет». Главное — найти свое.

А вы пользует солнцезащитными кремами?

Фото: instagram.com, globallookpress.com