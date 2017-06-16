50-летняя Николь Кидман раскрыла главный секрет молодости: «Я делаю это каждое утро»
Два дня назад, 20 июня, голливудская актриса Николь Кидман отпраздновала 50-летие. Ее поздравили коллеги и друзья, любимый супруг музыкант Кит Урбан, дети — 8-летняя Сандей роуз и 6-летняя Фейт Маргарет.
Всегда элегантная и сияющая, Кидман не скрывает своего секрета молодости и красоты: в ее косметичке есть одно средство, которому она не изменяет уже много лет. «Каждое утро я наношу солнцезащитный крем. Я много бываю на свежем воздухе, занимаюсь спортом, и стараюсь защищаться от солнца», — рассказала она в интервью американскому журналу Allure.
Эта привычка появилась у Николь еще в детстве. «Я не хотела, чтобы у меня появились веснушки. Потом я стала изучать эту тему. Я люблю узнавать новое», — объяснила она.
Со временем к простой заботе о красоте добавился страх. «У моих родителей был рак кожи, поэтому я должна быть особенно осторожна. Я использую средства с SPF-фактором 100. Я знаю, многие думают, что это чересчур, но на деле это не так. Я использую его сама, мажу им детей. Я чувствую, что это необходимо», — призналась Кидман.
В январе Николь стала лицом бренда Neutrogena и сейчас отдает предпочтение этим средствам. В нашей стране эта косметика представлена весьма скромно, но не стоит расстраиваться: за всю свою жизнь актриса перепробовала массу средств в этой категории — как класса «люкс», так и «масс-маркет». Главное — найти свое.
А вы пользует солнцезащитными кремами?
Фото: instagram.com, globallookpress.com