Одной из самых красивых актрис в мире Николь Кидман 20 июня исполнилось пятьдесят лет. Юбилей Николь отмечает в полной боевой готовности и с большими планами на будущее, а мы вспоминаем все самые яркие выходы звезды в свет за последний год.

Николь Кидман пару недель назад была названа актрисой года и произнесла речь на церемонии награждения, в которой рассказала о том, как относится к своему возрасту. «Это здорово — стоять здесь с такими сильными людьми. Через две недели мне исполнится 50. Я никогда не думала, что это будет один из лучших периодов в моей жизни. Когда мне было 40, я думала, что в этом возрасте уйду на пенсию. Но я хочу сказать всем, что в 50 жизнь только начинается», — заявила Кидман.

В этом году Николь была номирована на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Лев» и сыграла в очень откровенных и драматических сценах в спродюсированном ею сериале «Большая маленькая ложь», показав в какой прекрасной во всех отношениях форме находится — и как талантливая актриса, и просто как красивая женщина.

На Каннском кинофестивале Николь Кидман представила сразу два фильма — драмы «Убийство священного оленя» и «Роковое искушение», в которых сыграла главные роли. В общем, поводов для выхода в свет у актрисы было много, так что мы весь год любовались Кидман на красных дорожках.

Самым эффектным стало ее появление на «Оскаре». И дело даже не в невесомом мерцающем платье, в котором актриса вышла на красную дорожку, а в страстных поцелуях с супругом Китом Урбаном.

Не менее романтическим получилось появление пары на Каннском фестивале. На одну из премьер Николь пришла в пышной белой юбке и была похожа на балерину или даже принцессу, а Кит отлично справился с ролью прекрасного принца.

На церемонии вручения премии Гильдии киноактеров Николь Кидман показала, что умеет выглядеть грациозно и сексуально в платьях с ядреными зелеными блестками и огромными плечами в виде попугаев. Сама Николь была похожа скорее на райскую птицу или стройную пальму. Одно неверное движение или пара лишних килограммов — и другая на ее месте смотрелась бы смешно во всем этом нагромождении, но Кидман справилась.

Она легко меняет образы не только в кино, но и на красных дорожках, превращаясь из кинодивы в дерзкую девчонку. О какой пенсии Николь вообще говорит?!

Наш фаворит — выход актрисы в черном платье Brandon Maxwell на церемонии Critics' Choice Awards, подчеркнувшем лучшее в Николь — точеную фигуру, сексуальность, сдержанность и элегантность.

Фото: Global Look Press, East News, Getty