50-летняя Дженнифер Лопес показала бесконечные ноги на фото в черном боди
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Дженнифер Лопес, отметившая летом 2019-го 50-летний юбилей, продолжает впечатлять поклонников идеальной фигурой. В очередной раз певица опубликовала в Instagram кадр стильной фотосесии, который буквально сразил ее фанатов.
На снимке Дженнифер, одетая в черно-белое боди, демонстрирует свои натренированные бесконечные ноги.
Стилисты сделали Джен гладкую укладку и нанесли яркий макияж с акцентом на глаза.
«Икона», «Так выглядит идеальная женщина», «Дженнифер, ты убиваешь своей красотой», «Ты меня разыгрываешь? Моя любимая Барби», «Прекрасная. И с каждым годом все лучше, как дорогое вино», — осыпали звезду комплиментами.
На днях Лопес в хорошем смысле слова шокировала поклонников селфи с пляжа, на котором позировала в белом купальнике. А еще раньше Дженнифер блистала с Шакирой на открытии матча Супербоула.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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