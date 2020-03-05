50-летняя Дженнифер Лопес восхитила Сеть идеальной фигурой на новом видео с пляжа

«О мой Бог, всегда такая красивая», «Великолепная», «Богиня», «Такая яркая улыбка», «Кожа!!!», «Она сияет», «У нее нет морщин! Каааак?», «Молодая даже без мейкапа», «Выглядит великолепно, она заслужила это», — комментируют восхищенные подписчики.

Ранее, рассказывая порталу The Sun о секретах идеальной фигуры и молодости кожи, ДжейЛо упоминала 9 основных правил.