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50-летняя Дженнифер Лопес восхитила Сеть идеальной фигурой на новом видео с пляжа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес опубликовала жаркое видео.

«О мой Бог, всегда такая красивая», «Великолепная», «Богиня», «Такая яркая улыбка», «Кожа!!!», «Она сияет», «У нее нет морщин! Каааак?», «Молодая даже без мейкапа», «Выглядит великолепно, она заслужила это», — комментируют восхищенные подписчики.

Ранее, рассказывая порталу The Sun о секретах идеальной фигуры и молодости кожи, ДжейЛо упоминала 9 основных правил.

  1. Регулярные тренировки
  2. Отказ от кофе в пользу обычной воды
  3. Отказ от углевода и сахара (сладкое звезда употребляет раз в неделю)
  4. Регулярный десятидневный детокс — увеличение полезных белков и жиров, минимизация углеводов
  5. Питание органическими продуктами
  6. Отказ от любого фастфуда и жареного
  7. Защита от солнца
  8. Отдых от косметики
  9. Баланс работы и отдыха, медитации

Фото и видео: instagram

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