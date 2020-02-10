50-летний Джерард Батлер пришел на «Оскар-2020» со стройной и эффектной спутницей

Пара вместе более пяти лет. Точный возраст Морган неизвестен, однако СМИ догадываются, что ей слегка за 40.

А вот возраст Джерарда Батлера — ему 50 — слегка смущает пользователей Сети. Время от времени артисту «достается» от хейтеров за усталый вид и новые морщины. Поклонники же считают, что он как хорошее вино — становится только лучше.

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Прямую трансляцию церемонии вручения «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии вручения премии «Оскар» будет доступна в Okko до марта.