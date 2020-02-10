50-летний Джерард Батлер пришел на «Оскар-2020» со стройной и эффектной спутницей
я выбрал вместо рекламы.
Фото: EastNews
Минувшей ночью с 9 на 10 февраля звезды демонстрировали лучшие луки и бьюти-образы на красной дорожке и самой церемонии вручения 92-й премии «Оскар». Особое внимание прессы привлекла возлюбленная 50-летнего Джерарда Батлера, которая сопровождала его.
Морган Браун — бывшая модель, а ныне успешная бизнесвумен и дизайнер интерьеров, — выглядела невероятно эффектно в украшенном кружевом красном платье с смелым разрезом. Наряд подчеркивал сильные стороны ее фигуры, обнажая стройные ноги и красивые плечи.
Фото: EastNews
Пара вместе более пяти лет. Точный возраст Морган неизвестен, однако СМИ догадываются, что ей слегка за 40.
А вот возраст Джерарда Батлера — ему 50 — слегка смущает пользователей Сети. Время от времени артисту «достается» от хейтеров за усталый вид и новые морщины. Поклонники же считают, что он как хорошее вино — становится только лучше.
Согласны?
Прямую трансляцию церемонии вручения «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии вручения премии «Оскар» будет доступна в Okko до марта.
Фото: eastnews, globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!