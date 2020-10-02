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Аккуратные прически и яркие губы в духе старого Голливуда: главные бьюти-тренды с церемонии «Оскар-2020»

В ночь с 9 на 10 февраля состоялась самое главное мероприятие в сфере кино – вручение 92-й премии «Оскар». Помимо списка победителей внимание всех людей мира было приковано к красной ковровой дорожке, на которой звезды первой величины «соревновались» в том, чей образ получился самым эффектным. Однако в этом году все селебрити разделились на два лагеря. На какие – узнайте на Passion.ru.

В целом «Оскар-2020», трансляцию которого, кстати, в прямом эфире вел онлайн-кинотеатр Okko.tv (полная запись вручения «Оскаров» будет доступна в Okko до марта) следует традициям прошлых лет. Последним тенденциям в макияже с контурингом, яркими тенями всех цветов радуги и четкими бровями Instagram-див на ней, как правило, нет места, стилисты выбирают проверенные годами решения, чтобы избежать бьюти-промаха, о котором журналисты запомнят на долгие годы (а Интернет – и вовсе не забудет никогда).

Именно поэтому для 92-й церемонии звезды и их стилисты отдали предпочтение либо проверенной классике в стиле «золотого» века Голливуда с алыми губами, накладными ресницами и стрелками или smokey eyes. Однако не обошлось и без неожиданностей – в этом году многие знаменитости решились отказаться от броского мейка в пользу модного в последние годы макияжа в стиле нюд, который обычно выбирают для повседневной жизни, а не для красной ковровой дорожки.

Итак, яркую помаду всех оттенков красного – от алого до винного, которая, определенно, приковывает внимание к губам и делает образ очень сексуальным, в этом году выбрали Руни Мара, Марго Робби, Жанель Монэ, Галь Гадот, Лили Олдридж и Люси Бойнтон.

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Марго Робби

Фото: Globallookpress.com

Наиболее удачный макияж с акцентом на глаза можно отметить у Сальмы Хайек, Пенелопы Крус и Зизи Битц.

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Сальма Хайек

Фото: Globallookpress.com

Многочисленные вариации макияжа без макияжа с неброскими тенями разных оттенков персикового, бежевого или розового и аккуратными стрелками выбрали Рене Зеллвегер, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Оливия Колман и Сирша Ронан. Единственным дополнением, которое превратило повседневный макияж в вечерний, стало добавление блеска на глаза и/или губы.

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Рене Зеллвегер

Фото: Globallookpress.com

Что же касается причесок «Оскара-2020», то и здесь все без сюрпризов: аккуратные пучки, высокие укладки в греческом стиле или распущенные волосы, на которых нет и намека на небрежность – классика и голливудский гламур в чистом виде.

Фото: globallook press

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