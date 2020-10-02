Аккуратные прически и яркие губы в духе старого Голливуда: главные бьюти-тренды с церемонии «Оскар-2020»

В целом «Оскар-2020», трансляцию которого, кстати, в прямом эфире вел онлайн-кинотеатр Okko.tv (полная запись вручения «Оскаров» будет доступна в Okko до марта) следует традициям прошлых лет. Последним тенденциям в макияже с контурингом, яркими тенями всех цветов радуги и четкими бровями Instagram-див на ней, как правило, нет места, стилисты выбирают проверенные годами решения, чтобы избежать бьюти-промаха, о котором журналисты запомнят на долгие годы (а Интернет – и вовсе не забудет никогда).

Именно поэтому для 92-й церемонии звезды и их стилисты отдали предпочтение либо проверенной классике в стиле «золотого» века Голливуда с алыми губами, накладными ресницами и стрелками или smokey eyes. Однако не обошлось и без неожиданностей – в этом году многие знаменитости решились отказаться от броского мейка в пользу модного в последние годы макияжа в стиле нюд, который обычно выбирают для повседневной жизни, а не для красной ковровой дорожки.

Итак, яркую помаду всех оттенков красного – от алого до винного, которая, определенно, приковывает внимание к губам и делает образ очень сексуальным, в этом году выбрали Руни Мара, Марго Робби, Жанель Монэ, Галь Гадот, Лили Олдридж и Люси Бойнтон.