49-летняя Алена Хмельницкая похвасталась стройной фигурой в «опасном» платье-халате
Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Устав от будней в режиме самоизоляции, звезды начинают краситься, наряжаться и мечтать о выходах в свет. Актриса Алена Хмельницкая отчаянно захотела почувствовать себя красавицей в стиле Авы Гарднер, Риты Хейворт, Ланы Тернер или Джинжер Роджерс — и облачилась в атласное платье.
«Что наша жизнь ? Игра) Вчера у меня была такая роль))) Меняйтесь, удивляйте себя и близких», — написала звезда под снимком, сделанных в домашних условиях ее старшей дочерью.
Атласное платье, способное выявить все недостатки, подчеркнуло достоинства фигуры Алены. Для того, чтобы оставаться стройной, актриса старается правильно питаться и активно занимается спортом.
Фото и видео: Instagram
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