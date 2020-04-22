49-летняя Алена Хмельницкая похвасталась стройной фигурой в «опасном» платье-халате

«Что наша жизнь ? Игра) Вчера у меня была такая роль))) Меняйтесь, удивляйте себя и близких», — написала звезда под снимком, сделанных в домашних условиях ее старшей дочерью.

Атласное платье, способное выявить все недостатки, подчеркнуло достоинства фигуры Алены. Для того, чтобы оставаться стройной, актриса старается правильно питаться и активно занимается спортом.