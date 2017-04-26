Новость о разводе Татьяны Булановой и Владислава Радимова стала шоком для ее поклонников в прошлом году. Многим из них нравилась эта пара и они были уверены, что они будут вместе. Недавнее интервью дало новую надежду: певица верит, что настоящая любовь может преодолеть все испытания.

«Есть такой замечательный комментатор Геннадий Орлов, который развелся со своей женой, потом они снова поженились. И живут счастливо. И таких историй много — Владимир Меньшов и Вера Алентова. У них тоже была подобная история. Сергей Жигунов и его… Хотя, нет, там немного другое», — цитирует певицу «СтарХит».

Сейчас Татьяна и Владислав регулярно общаются, проводят время вместе в качестве друзей. Причиной их многочисленных ссор стали измены спортсмена, однако мудрая женщина все может простить.

Публикация от Влад Радимов (@radimov02)Июн 3 2016 в 9:33 PDT

Мужчина, с которым артистка хотела бы иметь семью, должен любить Петербург и жить там, а также испытывать к ней сильные чувства. «Мужчина должен любить женщину чуточку больше. А женщина должна позволять себя любить. Я знаю, что есть что-то такое свыше, о чем мы не знаем, но оно есть, просто я не хочу об этом говорить», — звезда охотно делится с Woman’s Day своими соображениями.

А вы согласны с певицей?

Фото: globallookpress.com, instagram.com