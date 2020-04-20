«Совсем не изменилась»: 48-летняя Лера Кудрявцева показала, как выглядела в детстве и юности

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядела в детстве и юности, опубликовав фото из семейного альбома. Также она поделилась с поклонниками яркими воспоминаниями из детства.

«У всех из детства есть какие-то самые яркие воспоминания, отрывки. Я помню сетку с мясом за окном и как его клевали снегири. Я всегда ждала маму с работы, потому что она приносила что-то вкусненькое и приходя домой с мороза от нее исходил вот этот запах мороза и ее помады. Папа, который смотрел хоккей на диване в семейных трусах, собака Альфа (ирландский сеттер), сирень за окном, секретики в парке (золотинка под стеклом). Как я стырила у мамы золотую цепочку и потеряла ее в песочнице. Папа учил меня играть в шахматы и возил на охоту. Банан, который сгнил в моей детской сумочке, когда я его решила спрятать и забыла про него. Мороз минус сорок и лед на ресницах, а штаны колом. И хотелось побыстрее стать взрослой. А у вас какие яркие воспоминания?», — написала Лера в Instagram.