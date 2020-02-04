44-летняя Тина Канделаки поделилась кадрами с пикантной фотосъемки и написала пост о харассменте

Тина Канделаки — успешная бизнес-леди. В 2020 году ее непрерывный рабочий стаж составит 28 лет, хорошо зарабатывать она начала уже давно, вела программу, которая удостоилась ТЭФИ, стала успешным продюсером телеканала, имеет собственный бизнес. Однажды она даже предположила, что тратит только на свою внешность больше, чем Моники Беллуччи. Всего этого она добилась, не прибегая к помощи покровителей.

«Я считаю, что харассмент давно уже стал серьезной проблемой, причем проблемой обоюдоострой. Испокон веков мужчины, обращавшие внимание на красивых женщин, пользовались своим положением, чтобы оказывать на нас давление. Глупо не замечать, что история сделала крутой поворот: от борьбы за основные права, которых женщины были лишены, мы перешли к завоеванию лидерских позиций в обществе на равных с мужчинами. Что же до домогательств, то сейчас каждому мужчине понятно — такое поведение может навсегда испортить его репутацию и сломать карьеру. ⠀ При этом перегибов в борьбе с харассментом тоже хватает. Постоянно всплывают уже недоказуемые обвинения двадцатилетней давности, а некоторые детали, растиражированные прессой, не проходят проверку следствием или судом. Да, я думаю, что у многих из нас был эпизод, когда начальник намекал, что податливость — ключ к ускоренному карьерному росту. Но если вы согласились с этим намеком и, как в "Утреннем шоу", всю ночь гуляли с мужчиной, а потом поехали к нему домой, секс с вами точно продолжает находиться в его меню. Если это трагедия, то скорее трагедия незнания азов арифметики, а не трагическая случайность. ⠀ Да, мужское доминирование, в отличие от мифов об амазонках, — исторический факт. Поэтому женщины здесь чаще оказываются в пассивной роли. Но я знаю по себе, что ты всегда можешь поставить себя в коллективе так, что никому не придет в голову переходить черту, за которой твое поведение становится безнравственным. Это во многом зависит от нас. Делать карьеру, опираясь на собственный профессионализм и не поддаваясь на предложение срезать угол, — сложнее. Но результат будет куда более устойчивым и куда менее травматичным», — считает Тина.

Согласны с позицией Тины?