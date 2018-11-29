logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Тина Канделаки тратит на свою внешность больше, чем Моника Беллуччи?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Тина Канделаки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
43-летняя Тина Канделаки рассказала, как ухаживает за кожей лица и декольте, и показала, как выглядит без фотошопа.

В этот четверг российские СМИ обсуждали роскошный подарок, который Тина Канделаки сделала своему сыну. Комментируя эту новость, звездная мама отметила: «Я уже достаточно давно стала высокооплачиваемой ведущей на телевидении, мой непрерывный рабочий стаж 26 лет, у меня хорошие контракты с разными брендами, я стала продюсером, вела программу, которая удостоилась ТЭФИ, перешла на работу в свой собственный бизнес, вернулась на телевидение, являюсь совладелицей ресторана. Косметика в целом и патчи в частности меня обогащают». Параллельно с этим она рассказала о том, как ухаживает за своим лицом и зоной декольте. «Долго, дорого», — подчеркнула женщина.

43-летняя бизнес-леди ходит на процедуры по два раза в неделю: «Если не уход, то маска, если не маска, то пилинг. Короче сколько всего я делаю, вы даже представить не можете, друзья».

В следующем видео Тина Гивиевна показала, как ее лицо выглядит без фотошопа. «Я много вкладываю в свою красоту. Мне кажется, что я больше Моники Беллуччи трачу на свою внешность, реально», — призналась она.

Фото и видео: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V
84-летний Олег Басилашвили стал неузнаваемым из-за тяжелой болезни, грозящей ему ампутацией ноги
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями
18-летняя любовница Гуфа прервала беременность