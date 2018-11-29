Тина Канделаки тратит на свою внешность больше, чем Моника Беллуччи?

В этот четверг российские СМИ обсуждали роскошный подарок, который Тина Канделаки сделала своему сыну. Комментируя эту новость, звездная мама отметила: «Я уже достаточно давно стала высокооплачиваемой ведущей на телевидении, мой непрерывный рабочий стаж 26 лет, у меня хорошие контракты с разными брендами, я стала продюсером, вела программу, которая удостоилась ТЭФИ, перешла на работу в свой собственный бизнес, вернулась на телевидение, являюсь совладелицей ресторана. Косметика в целом и патчи в частности меня обогащают». Параллельно с этим она рассказала о том, как ухаживает за своим лицом и зоной декольте. «Долго, дорого», — подчеркнула женщина.
43-летняя бизнес-леди ходит на процедуры по два раза в неделю: «Если не уход, то маска, если не маска, то пилинг. Короче сколько всего я делаю, вы даже представить не можете, друзья».
В следующем видео Тина Гивиевна показала, как ее лицо выглядит без фотошопа. «Я много вкладываю в свою красоту. Мне кажется, что я больше Моники Беллуччи трачу на свою внешность, реально», — призналась она.
Фото и видео: instagram