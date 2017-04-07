Певица Натали стала мамой! Сегодня в одной из клиник на севере Москвы у нее родился сын. Мальчик весит 3,5 килограмма, его рост составляет 51 сантиметр. Он стал своеобразным подарком на день рождения звезды, которая 31 марта отметила 43-летие.

«Для нас это большое счастье, особенно то, что это случилось именно сейчас. Ведь сегодня — большой православный праздник, Благовещение», — передает «Лайф» слова счастливого отца.

Своего третьего ребенка артистка твердо решила рожать в России. Более того — выбрала совершенно обычный государственный родильный дом. «Во-первых, медицинский центр находится в моем районе. Это важно, ведь мне надо туда оперативно доехать. Здесь я рожала второго сына. Помню, когда семь лет назад ждала Толика, мне дали телефон главврача. По рассеянности забыла ему позвонить. И тут начались схватки. По иронии судьбы меня привезли как раз к ней, Нине Анатольевне. Сейчас она уже ушла на пенсию, но посоветовала молодого акушера, свою преемницу. Я полностью уверена в здешних докторах. Зарубежные клиники даже не рассматривала, зачем? Как говорится, дома и стены помогают», — говорила звезда.

Мама и малыш чувствуют себя хорошо, певице удалось обойтись без кесарева сечения. Ведение беременности и роды обошлись Натали примерно в 100 тысяч рублей.

С мужем Александром певица прожила в браке 26 лет и воспитывает двух сыновей — 15-летнего Арсения и 6-летнего Анатолия. Первого и второго малышей она потеряла, после чего чуть не впала в депрессию. Ее спасли работа и поддержка близких людей, призналась артистка.

Фото: instagram.com