42-летняя Ольга Орлова заинтриговала фанатов фотографией с младенцем

Поклонники засыпали Ольгу Орлову вопросами и комплиментами: «Когда успели?», «Ольга, вам очень идет», «Это чей малыш, ваш?», «Желаю вам, Оленька, в скором времени держать в руках такой же маленький комочек счастья», «Олечка, вам желаю такого же карапуза. Вы очень хорошая мама! Вам идет быть мамой!», «Так прекрасно! Уют на фото и спокойствие!», — написали в комментариях.

Но на вопросы о том, чьего малыша она держала на руках, Ольга так и не ответила.

У Ольги Орловой есть сын Артем, которому в мае исполнится 19 лет. Молодой человек, по словам певицы, не любит быть публичным. И в Instagram матери он появляется крайне редко, и то на фотографиях старается не показывать лицо.