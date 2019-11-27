«Красиво, эстетично и совсем не пошло»: фанаты 42-летней Ольги Орловой обсуждают ее пикантную фотосессию

«Ух ты!!!», «Неожиданное фото», «Как кто не привычно видеть такую вашу фотку», «Ну проста Ева, а где Адам», «Смело», «Молодец, без комплексов», «Вааааау как красиво», «Ох и утро у вас», «Фигура шикарная», «Божественна», «Всем на зависть», «Огоооо красиво, эстетично и совсем не пошло», — обсуждают поклонники.