«Красиво, эстетично и совсем не пошло»: фанаты 42-летней Ольги Орловой обсуждают ее пикантную фотосессию
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Instagram Ольги Орловой
Ольга Орлова взбодрила подписчиков своего блога откровенной фотографией.
«Доброе утро 🌞», — написала звезда.
«Ух ты!!!», «Неожиданное фото», «Как кто не привычно видеть такую вашу фотку», «Ну проста Ева, а где Адам», «Смело», «Молодец, без комплексов», «Вааааау как красиво», «Ох и утро у вас», «Фигура шикарная», «Божественна», «Всем на зависть», «Огоооо красиво, эстетично и совсем не пошло», — обсуждают поклонники.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!