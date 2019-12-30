42-летнюю Ольгу Орлову застали на свидании с солидным бизнесменом
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Ольги Орловой
Прессе стало известно имя нового бойфренда Ольги Орловой.
В одном из недавних интервью бывшая певица, а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что сейчас в ее жизни есть мужчина, ухаживания которого она принимает. Тогда она не стала раскрывать подробностей нового романа.
Однако парочку застали в одном из ресторанов Москвы.
Оказалось, что нового избранника Ольги зовут Валерий, ему около 50 лет, он занимается бизнесом. Выглядел мужчина весьма солидно: модная стрижка, простой стильный джемпер, массивные часы.
«Пара встречается недавно, но говорят, что намерения у Валерия уже самые серьезные», — пишет журнал Super.
Фото и видео: instagram
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