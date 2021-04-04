42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз

К слову, у экс-ангела «Victoria’s Secret» уже есть трое детей от предыдущих отношений — дочери Сатин и Афина, 19-ти и 11-ти лет, и 14-летний сын Орландо. Старшая дочь от фотографа Стефано Седнуи, двое младших детей от итальянского актера Стефано Аккорси.

А у ее супруга есть дочь Селин, которую он удочерил, когда был в отношениях с Валерией Бруни-Тедески. Общих детей у пары нет.

Напомним, что Луи Гаррель и Летиция Каста вместе с 2015 года, а в 2017 году возлюбленные сыграли роскошную церемонию на Корсике. Новость о том, что семья ждет пополнение стала известна лишь в феврале. До этого возлюбленные старались держать это в большом секрете.

А вам нравится пара Луи Гарреля и Летиции Касты? Делитесь своими ответами в комментариях!