42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз
Фото: Global Look Press
Об этой новости сообщает зарубежное издание PurePeople. Кстати, журналисты утверждают, что мальчик появился на свет еще 17 марта, однако звездные родители предпочитают скрывать рождение малыша. По словам СМИ, малыша назвали Азель, что в переводе с еврейского языка значит — «благородный».
К слову, у экс-ангела «Victoria’s Secret» уже есть трое детей от предыдущих отношений — дочери Сатин и Афина, 19-ти и 11-ти лет, и 14-летний сын Орландо. Старшая дочь от фотографа Стефано Седнуи, двое младших детей от итальянского актера Стефано Аккорси.
А у ее супруга есть дочь Селин, которую он удочерил, когда был в отношениях с Валерией Бруни-Тедески. Общих детей у пары нет.
Напомним, что Луи Гаррель и Летиция Каста вместе с 2015 года, а в 2017 году возлюбленные сыграли роскошную церемонию на Корсике. Новость о том, что семья ждет пополнение стала известна лишь в феврале. До этого возлюбленные старались держать это в большом секрете.
А вам нравится пара Луи Гарреля и Летиции Касты? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @laetitiacasta/Instagram, Global Look Press
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