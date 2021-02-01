42-летняя Летиция Каста станет мамой в четвертый раз?

У Летиции уже есть трое детей от предыдущих отношений — дочери Сатин и Афина, 19-ти и 11-ти лет, и 14-летний сын Орландо. Старшая дочь от фотографа Стефано Седнуи, двое младших детей от итальянского актера Стефано Аккорси.

У ее возлюбленного, Луи Гарреля, также есть дочь Селин — однако она ему не родная, а удочеренная — девочку из Сенегала он взял в семью, когда у него был роман с Валерией Бруни-Тедески. Общих детей у пары нет.

Луи Гаррель и Летиция Каста вместе с 2015 года, а в 2017 году они сыграли роскошную церемонию на Корсике.