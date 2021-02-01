42-летняя Летиция Каста станет мамой в четвертый раз?
Фото: www.instagram.com/laetitiacasta/?hl=ru
Летиция Каста станет матерью в четвертый раз. Об этом сообщают европейские СМИ — модель попала в объектив уличных фотографов во время прогулки, и на снимках заметен большой живот, а сама Летиция одета в свободный наряд.
Кадры, где отчетливо виден беременный живот модели, уже появились на обложке издания Voici, однако Летиция Каста и ее супруг Луи Гаррель информацию пока не подтвердили.
Фото: Обложка журнала Voici
У Летиции уже есть трое детей от предыдущих отношений — дочери Сатин и Афина, 19-ти и 11-ти лет, и 14-летний сын Орландо. Старшая дочь от фотографа Стефано Седнуи, двое младших детей от итальянского актера Стефано Аккорси.
У ее возлюбленного, Луи Гарреля, также есть дочь Селин — однако она ему не родная, а удочеренная — девочку из Сенегала он взял в семью, когда у него был роман с Валерией Бруни-Тедески. Общих детей у пары нет.
Луи Гаррель и Летиция Каста вместе с 2015 года, а в 2017 году они сыграли роскошную церемонию на Корсике.
Фото и видео: Instagram Летиции Касты, Global Look Press
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