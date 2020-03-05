42-летняя Екатерина Климова вызвала восторг фанатов фотографией в чулках

Недавно Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет. Тогда ее фолловеры единодушно решили: актриса с того времени совсем не изменилась. Также она собрала комплименты, опубликовав фото, на котором скопировала знаменитую сцену с Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года».