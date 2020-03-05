42-летняя Екатерина Климова вызвала восторг фанатов фотографией в чулках
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Актриса с театром находится на гастролях в Германии. После спектакля «Мастер и Маргарита» Екатерина Климова сделала пикантное фото.
Каждое фото или видео Екатерины Климовой собирает сотник комментариев, в которых красавицу-актрису осыпают комплиментами. Новый снимок актрисы в чулках и пеньюаре вызвал восторг у ее подписчиков.
Недавно Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет. Тогда ее фолловеры единодушно решили: актриса с того времени совсем не изменилась. Также она собрала комплименты, опубликовав фото, на котором скопировала знаменитую сцену с Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года».
Фото и видео: Instagram, Starface
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