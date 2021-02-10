42-летняя Ани Лорак раскрыла свой секрет стройности
Фото: @anilorak / Instagram
Ани Лорак восхитила подписчиков своего Instagram-аккаунта новыми фото в черном обтягивающем комбезе. Певица восхищает поклонников своей стройностью и нередко демонстрирует в Сети свои спортивные достижения. Ани решила раскрыть свой секрет и опубликовала в Сети советы по обретению тела мечты: «Мои любимые, сегодня расскажу вам о своих базовых ритуалах для поддержания тела в хорошей форме. Каждое утро я начинаю с простой тренировки: 1. Обязательная разминка, чтобы настроить мышцы на «рабочий лад». Начинаем с головы, потом включаем плечи, затем – руки и бедра. 2. Приседания для упругих ягодиц: 3 подхода по 20 раз. 3. Пресс – 40-50 раз. 4. Прыжки. Ноги на ширине плеч, в процессе выпрыгивания руки подымаются вверх. 5. Отжимания от пола – 20 раз».
Также звезда поделилась советами для тех, у кого мало времени для тренировок: «Если у вас совсем нет на это времени, не забывайте о планке, это займет 3-5 минут в день. 60 секунд в одном положении, меняем руки и переходим в другое положение, также можно стоять на 1 руке. После тренировки — контрастный душ. Начинаем с теплой воды (не горячей), и плавно меняем на холодную, чтобы по всему телу пробежала легкая дрожь. Сосуды получат всплеск, это улучшает кровообращение и тонус организма. Затем – лёгкий завтрак. Это может быть овсянка на воде с ложкой меда или, например, яичница. И, конечно же, вкусный чай или кофе. Будьте спортивны, активны и подтянуты, весна рядом».
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Фото: @anilorak / Instagram
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