42-летняя Ани Лорак раскрыла свой секрет стройности

Также звезда поделилась советами для тех, у кого мало времени для тренировок: «Если у вас совсем нет на это времени, не забывайте о планке, это займет 3-5 минут в день. 60 секунд в одном положении, меняем руки и переходим в другое положение, также можно стоять на 1 руке. После тренировки — контрастный душ. Начинаем с теплой воды (не горячей), и плавно меняем на холодную, чтобы по всему телу пробежала легкая дрожь. Сосуды получат всплеск, это улучшает кровообращение и тонус организма. Затем – лёгкий завтрак. Это может быть овсянка на воде с ложкой меда или, например, яичница. И, конечно же, вкусный чай или кофе. Будьте спортивны, активны и подтянуты, весна рядом».

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