«Дива!» Ани Лорак предстала в блестящем костюме с разрезом на животе и глубоким декольте

Подписчики оценили образ своей любимицы, а кое-кто даже выразил свое восхищение:

«Дива!», «Невероятно красивая!», «Законно выглядеть так шикарно???», «Великолепная!!! Невероятная сногсшибательная дива!», «Любимая куколка! Роскошная! Невероятно люблю и горжусь тобой. Обнимаю!!!», «Каролин, как вам удаётся быть настолько прекрасной?», «Высокое напряжение! Эта роскошная девушка незаконно красива! Исключительная! Каролиночка, милая, твои фото и видео дарят самые теплые чувства, любуешься тобой, как редкой драгоценностью, и невольно согреваешься душой! Они наполнены особым светом и солнечными лучиками», — пишут поклонники артистки.

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