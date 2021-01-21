passion.ru

Лорак, Кардашьян и другие звезды, которые носят велосипедки с гульфиком

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Мужские трусы-боксеры модницы назвали чуть ли не главным атрибутом прошлого лета. Звание «остромодных» получают велосипедки и леггинсы с пикантной деталью — гульфиком. Смотрим, как их носят Ким Кардашьян, Ани Лорак и главные модницы Instagram.

Предводительницей войска любительниц тренда стала Ким Кардашьян, которая добавила шорты с гульфиком в коллекцию собственного бренда белья. И, конечно же, следом за ней в них нарядились ее сестры, в том числе и Кайли Дженнер. Модель носит их дома вместе с топом цвета шоколада и чувствует себя максимально стильно. Инфлюенсеры со всего мира опробовали деталь еще в прошлом году и остались довольны: велосипедки-боксеры оказались идеальной парой для кроп-топов, базовых водолазок и даже бланковых рубашек.

Ани Лорак / Instagram @anilorak

В одной из съемок модные леггинсы примерила и Ани Лорак. Звезда блеснула в бежевом комплекте с рисунками, имитирующими татуировки. Чувственные фото восхитили поклонников: «Ну как можно быть такой красивой!», «Такая настоящая здесь!», «Костюм — бомба», «Как всегда прекрасна», — писали в комментариях.

А как вам популярный тренд?

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!