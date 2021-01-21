Лорак, Кардашьян и другие звезды, которые носят велосипедки с гульфиком

В одной из съемок модные леггинсы примерила и Ани Лорак. Звезда блеснула в бежевом комплекте с рисунками, имитирующими татуировки. Чувственные фото восхитили поклонников: «Ну как можно быть такой красивой!», «Такая настоящая здесь!», «Костюм — бомба», «Как всегда прекрасна», — писали в комментариях.

А как вам популярный тренд?