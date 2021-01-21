Лорак, Кардашьян и другие звезды, которые носят велосипедки с гульфиком
Фото: Instagram @kimkardashian
Предводительницей войска любительниц тренда стала Ким Кардашьян, которая добавила шорты с гульфиком в коллекцию собственного бренда белья. И, конечно же, следом за ней в них нарядились ее сестры, в том числе и Кайли Дженнер. Модель носит их дома вместе с топом цвета шоколада и чувствует себя максимально стильно. Инфлюенсеры со всего мира опробовали деталь еще в прошлом году и остались довольны: велосипедки-боксеры оказались идеальной парой для кроп-топов, базовых водолазок и даже бланковых рубашек.
В одной из съемок модные леггинсы примерила и Ани Лорак. Звезда блеснула в бежевом комплекте с рисунками, имитирующими татуировки. Чувственные фото восхитили поклонников: «Ну как можно быть такой красивой!», «Такая настоящая здесь!», «Костюм — бомба», «Как всегда прекрасна», — писали в комментариях.
А как вам популярный тренд?
Фото: Instagram
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