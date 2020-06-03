41-летняя Елена Подкаминская влезла в тесные джинсы после окончания самоизоляции и похвасталась результатом
Фото: Instagram Елены Подкаминской
«В это необычное время нам очень нужны любые победы! Я вот, к примеру, наконец-то застегнула джинсы с высокой талией! Ура», — написала она.
«Стройняшка, и не скажешь что мама 3 деток», «Я в Вас не сомневалась», «Шикарно! Недавно родили и уже», «Даже и не подозревала, что в 3 сезоне Пироговой — вы ждете малыша! Супер выдержка! Ни грамма лишнего веса», «Ну невозможно смотреть у меня слюнки текут от такой красоты, изящная, сексуальная, просто кайфовая, я вот кусочки тортика сьела и тут фотки ваши, загляденье», «Прекрасна и стройна», «Вы такая худенькая! Как???», — обсуждают поклонники.
Секретом своей стройности актриса считает раздельное питание, принципы которого практикует вместе со своими детьми.
Елена Подкаминская стала многодетной мамой в феврале 2020 года — на свет появился ее долгожданный сын. У актрисы также есть дочь Полина от бизнесмена Александра Пляцевого и дочь Ева, отцом которой является Денис Гущин.
Фото и видео: Instagram
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