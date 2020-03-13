41-летняя Елена Летучая продемонстрировала рельефное тело и ровный загар на фото в купальнике

Фигура Елены Летучей часто вызывает восторг у ее поклонников, а она так же часто демонстрирует ее в блоге. Фото в купальнике, которое она опубликовала на этот раз, собрало массу восхищенных комментариев.

«Когда уже вернулась в Москву, а настроение отпускное не отпускает», — написала она.