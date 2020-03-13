41-летняя Елена Летучая продемонстрировала рельефное тело и ровный загар на фото в купальнике
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Фото: Instagram Елены Летучей
Фигура Елены Летучей часто вызывает восторг у ее поклонников, а она так же часто демонстрирует ее в блоге. Фото в купальнике, которое она опубликовала на этот раз, собрало массу восхищенных комментариев.
«Когда уже вернулась в Москву, а настроение отпускное не отпускает», — написала она.
«Нереально красивая», «Шикарная женщина», «Фото огонь, фигура у вас идеальна», «Все идеально в этом фото», «Фигура просто шедевральная», «Фигура бомба», «Реввизоро как всегда в форме», «Классная калифорнийская красотка», «Лена что вы делаете что у вас такая фигура?», — обсуждают подписчики.
Елена Летучая не раз признавалась, что секрет ее фигуры в особом питании и спорте — даже в отпуске она встает на пробежку по утрам, уделяет время занятиям йогой и ведет активный образ жизни.
Фото и видео: instagram
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