40-летняя светская львица Лена Ленина объявила о разводе
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Светская львица, бизнесвумен и писательница Лена Ленина в своем Instagram заявила, что решила развестись. Замуж она вышла меньше года назад, в середине февраля. Избранником Лены стал шеф-повар Антон Игнатов.
В своем Instagram Светская львица написала, что теперь она собирается развестись:
«Некоторые из вас неделикатно продолжают любопытствовать о личной жизни. Пыталась отмалчиваться и просила не лезть. Но не все понимают, поэтому скажу прямо, один раз и навсегда: мы решили развестись. Без скандалов и раздела имущества. По обоюдному согласию. Пандемия убивает не только людей. Самые воспитанные из вас должны услышать мою просьбу не задавать вопросов о личном. Все, что я хочу и могу, я и так рассказываю», — пишет Ленина.
В интервью с журналистами светская львица признавалась, что основной причиной ее брака стало ожидание ребенка — она давно мечтала о дочери, но не могла забеременеть. Ленина признавалась, что хочет для девочки настоящего отца. При этом рисковать здоровьем и делать ЭКО она побоялась, помня о ситуации с Анастасией Заворотнюк. Именно поэтому она приняла решение воспользоваться услугами суррогатной матери. В ответ на это супруг поставил ей условие — она должна выйти за него замуж.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!