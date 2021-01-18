40-летняя светская львица Лена Ленина объявила о разводе

Светская львица, бизнесвумен и писательница Лена Ленина в своем Instagram заявила, что решила развестись. Замуж она вышла меньше года назад, в середине февраля. Избранником Лены стал шеф-повар Антон Игнатов.

В своем Instagram Светская львица написала, что теперь она собирается развестись:

«Некоторые из вас неделикатно продолжают любопытствовать о личной жизни. Пыталась отмалчиваться и просила не лезть. Но не все понимают, поэтому скажу прямо, один раз и навсегда: мы решили развестись. Без скандалов и раздела имущества. По обоюдному согласию. Пандемия убивает не только людей. Самые воспитанные из вас должны услышать мою просьбу не задавать вопросов о личном. Все, что я хочу и могу, я и так рассказываю», — пишет Ленина.