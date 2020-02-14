В ночь четверга на пятницу, 13-14 февраля, эпатажная бизнес-леди Лена Ленина, которая водит дружбу с Бари Алибасовым и Стасом Садальским, сыграла пышную свадьбу. На мероприятии присутствовала даже Лариса Долина. Мужем Лены стал шеф-повар одного из московских ресторанов.За вечер невеста сменила несколько нарядов. На одной фотографии она предстала в платье дизайнера Аники Керимовой стоимостью около 10 миллионов рублей. На другом — в платье «Балерина» бренда Zuhair Мurad. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!