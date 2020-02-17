Накауне Дня святого Валентина, 13 февраля, Лена Ленина вышла замуж. Супругом 40-летней светской львицы стал 38-летний шеф-повар Антон Игнатов. Это решение стало неожиданностью для давних подписчиков блога эпатажной бизнес-леди, которая довольно скептически относилась к институту брака. В беседе с корреспондентом Woman.ru она призналась, что причиной пышного праздника стала хорошая новость — пара ждет ребенка.«Мы с мужем ждем ребенка. Я уже много лет мечтала повторить самый приятный опыт в жизни и снова стать мамой, но бог не давал. И последняя неудачная беременность даже стоила мне брака с моим предыдущим мужем, французом. Когда теряешь ребенка, даже если он еще только в начальном периоде развития, это всегда сказывается на отношениях в паре. И наши отношения с Паскалем это разрушило», — сообщила она.Жизнь бизнес-леди связана с многочисленными перелетами, серьезной нагрузкой, но мечта о дочери не оставляла ее. Чтобы не тратить время на 9 месяцев беременности, не портить фигуру вынашиванием и гормональной терапией, Лена решила воспользоваться услугами суррогатной матери: «Неудачные попытки забеременеть и страх перед гормональной стимуляцией при ЭКО с его непредсказуемыми последствиями, которые, поговаривают, стоили жизни Жанне Фриске и, возможно, здоровья Анастасии Заворотнюк, меня останавливали, и в какой-то момент я поняла, что не могу решить, что для меня важнее: стать мамой или не рисковать жизнью? Поэтому я нашла рациональное решение этой дилеммы».«Циничная часть меня предпочла бы донора спермы, а романтичная хотела настоящего отца своему ребенку. В тот период жизни я встречалась с Антоном. Он был сильно влюблен и мечтал о ребенке. Но поставил одно условие: раз я не готова вынашивать ребенка, я должна выйти за него замуж. Этот компромисс позволил бы нашему будущему ребенку иметь отца и полную семью, а мне еще и любящего мужа», — пояснила она. Чтобы генетически ребенок был общим, а также чтобы обезопасить себя от нежелания суррогатной матери расстаться с ребенком, Ленина воспользовалась замороженными несколько лет назад яйцеклетками.А по каким параметрам выбирали супруга вы? Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!