40-летняя Анна Семенович рассорила фанатов, показав видео с зажигательными танцами на яхте

«Очень зажигательно. В один момент я подумал, лишь бы вы с лодки не упали», «Вам пора родить и сидеть дома», «Анечка, вы замечательно выглядите. Не слушайте этих жалких селедок. Вам нужно показывать свою фигуру», «Смешно, куда с такой фигурой так выставляться? Она, конечно, девушка неплохая, но лучше так не танцевать», «По мне, так уже лет 10 назад пора было семью и детей, многим в карьере это не мешает...», «Энергией всех заводите», «Лучше так не выставляться, чтобы не было таких комментариев от завистников и злопыхателей», «Анюта, не обращайте внимания... Кому-то быть худым и злым, кому-то шикарным и добрым! Мне бы ваш задор и легкость!», «Как-то грустно выглядит», «Что-то, Анна, вы вширь раздались», «Все песни на один лад», «Это все карантин, все вес набрали», — полетели один за одним противоречивые комментарии.

Ранее Анну Семенович критиковали за излишнее увлечение фотошопом и за танцы в «бабушкином» платье.

А вам нравится Анна?