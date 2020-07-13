40-летняя Анна Семенович рассорила фанатов, показав видео с зажигательными танцами на яхте
Фото: www.instagram.com/ann_semenovich/
40-летняя Анна Семенович радуется жизни, отдыхая на черноморском курорте. Подписчики артистки следят за ее отпуском в Instagram, где она показывает жаркие летние фото и видео.
Очередной видеоролик рассорил армию фанатов певицы. Анна показала, как зажигательно станцевала на борту яхты. И ее в очередной раз упрекнули в том, что она не следит за фигурой, в беззаботном времяпрепровождении, в то время как «пора уже дома сидеть и детьми заниматься». Другие отметили, что Семенович отлично выглядит и не стоит обращать внимания на завистников.
«Лодка. Парус. МаниБой», — подписала Анна видео.
«Очень зажигательно. В один момент я подумал, лишь бы вы с лодки не упали», «Вам пора родить и сидеть дома», «Анечка, вы замечательно выглядите. Не слушайте этих жалких селедок. Вам нужно показывать свою фигуру», «Смешно, куда с такой фигурой так выставляться? Она, конечно, девушка неплохая, но лучше так не танцевать», «По мне, так уже лет 10 назад пора было семью и детей, многим в карьере это не мешает...», «Энергией всех заводите», «Лучше так не выставляться, чтобы не было таких комментариев от завистников и злопыхателей», «Анюта, не обращайте внимания... Кому-то быть худым и злым, кому-то шикарным и добрым! Мне бы ваш задор и легкость!», «Как-то грустно выглядит», «Что-то, Анна, вы вширь раздались», «Все песни на один лад», «Это все карантин, все вес набрали», — полетели один за одним противоречивые комментарии.
Ранее Анну Семенович критиковали за излишнее увлечение фотошопом и за танцы в «бабушкином» платье.
А вам нравится Анна?
Фото и видео: Instagram Анны Семенович
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