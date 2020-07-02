40-летнюю Анну Семенович раскритиковали за энергичные танцы в «бабушкином» платье: «Зачем так трястись?»
Фото: www.instagram.com/ann_semenovich/
Анна Семенович опубликовала в социальной сети видео, в котором показала, как танцует с блогерами. Ролик записали дома у Анны.
«Танцы не главное, мои дорогие. Главное — грудь, девочки!», — подписала Анна видео, обозначив свою «фишку». Но не все поддержали певицу, среди множества комплиментов в ее адрес прилетело и немало критики.
«У меня такая же грудь, а я ее стесняюсь. Считаю, за счет нее я полная», «Аня, вам идет такой размер», «Сейчас пол проломит», «У какой бабушки платье отобрали?», «Обожаю тебя», «Большая грудь рулит», «Ну и здорова», «Красавица Аня», «Перебор», «Анна, какая вы позитивная», «Зачем так трястись?», — отметились подписчики в противоречивых комментариях.
Анне Семенович начали делать замечания по поводу лишних кило во время самоизоляции. «Вы сильно поправились», — писали ей. «Ничего, потом похудею», — отвечала она. И все же истинные поклонники любят певицу за ее чувство юмора и оптимизм.
Фото и видео: Instagram Анны Семенович
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