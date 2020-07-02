40-летнюю Анну Семенович раскритиковали за энергичные танцы в «бабушкином» платье: «Зачем так трястись?»

«У меня такая же грудь, а я ее стесняюсь. Считаю, за счет нее я полная», «Аня, вам идет такой размер», «Сейчас пол проломит», «У какой бабушки платье отобрали?», «Обожаю тебя», «Большая грудь рулит», «Ну и здорова», «Красавица Аня», «Перебор», «Анна, какая вы позитивная», «Зачем так трястись?», — отметились подписчики в противоречивых комментариях.

Анне Семенович начали делать замечания по поводу лишних кило во время самоизоляции. «Вы сильно поправились», — писали ей. «Ничего, потом похудею», — отвечала она. И все же истинные поклонники любят певицу за ее чувство юмора и оптимизм.