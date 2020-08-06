40-летняя Анна Семенович показала стройную фигуру, танцуя на закате

«Красота! Аня ты прекрасна», «Такой фасон вам к лицу, здорово», «Платье необычного покроя, красивое, и цвет супер и так идет вам, худит и вообще красиво», «И там по-моему карманы есть да, ну прям влюбилась, летнее весеннее такое», «Цвет платья зачетный... красит и стройнит», «Красивая очень, сексуальная», «Какая вы шикарная», «Аня ты очень очень красивая. Ты классная актриса», «Почему красотка наша одна?», «А где ДиКаприо?», «Не надо паники, мы не в титанике», «Супер прям», «Анечка, какая же ты настоящая», «Какая вы нежная и красивая... Настоящий эталон», — обсуждают в комментариях.