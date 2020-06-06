Анна Семенович рассказала о своем похудении: «Я почти в той форме, о которой мечтала»

«Вы молодец, результат уже заметен», «Результат прям виден, щечки сразу ушли) Вы большая молодец, так держать», «Очень неплохой результат», «М-м, стройняшки какие!!», «Уже заметно, ты похудела, стройненькая, и личико похудело. Я рада за тебя, что ты скоро достигнешь задуманного результата!!!!», «Отличный результат», «Классно, прям конкретно схуднули, видно, прям видно👍», — пишут фолловеры.

А как самоизоляция отразилась на Вашей фигуре?