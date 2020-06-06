Анна Семенович рассказала о своем похудении: «Я почти в той форме, о которой мечтала»
Фото: Instagram Анны Семенович
Длительная вынужденная самоизоляция дает о себе знать: певица Анна Семенович, оставшись наедине с бойфрендом, братом и холодильником, превратилась в фею домашнего очага, что в свою очередь привело к лишним килограммам. Худеть звезда решила экстремальными методами — с помощью голодания. Экс-солистка «Блестящих» уже отчитывалась, что за дни голодания у нее уменьшился желудок, а теперь Анна рапортует — она практически вернулась в идеальную форму: «Как приятно стройнеть в компании весёлой, мудрой и красивой @alika_smekhova 😍 Мой отчёт, дорогие, — за 10 дней строгой диеты и четырёх дней голодания я скинула 4,5 кг, моё тело очень ушло в объёмах и подтянулось 🙏🏼 Я почти в той форме, о которой мечтала, до полного кайфа мне осталось убрать 2 кг 💪🏼 Продолжаю идти к цели и, надеюсь, вы со мной?».
«Вы молодец, результат уже заметен», «Результат прям виден, щечки сразу ушли) Вы большая молодец, так держать», «Очень неплохой результат», «М-м, стройняшки какие!!», «Уже заметно, ты похудела, стройненькая, и личико похудело. Я рада за тебя, что ты скоро достигнешь задуманного результата!!!!», «Отличный результат», «Классно, прям конкретно схуднули, видно, прям видно👍», — пишут фолловеры.
А как самоизоляция отразилась на Вашей фигуре?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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