«Магнит для девчонок»: 4-летний сын Водяновой нашел способ заводить знакомства

Супермодель Наталья Водянова, недавно совершившая путешествие по России со старшими детьми от Джастина Портмана, не спешит, однако, делиться контентом с участием младших сыновей от Антуана Арно. Между тем в 2021 году ее наследникам Максиму и Роману исполнится по 7 и 5 лет соответственно. На днях их мама рассказала о забавном способе привлекать внимание девочек, до которого додумался ее младший сын. Наталья Водянова поделилась милым видео с участием домашней питомицы по кличке Кофе.