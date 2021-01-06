«Магнит для девчонок»: 4-летний сын Водяновой нашел способ заводить знакомства
Фото: Instagram
Супермодель Наталья Водянова, недавно совершившая путешествие по России со старшими детьми от Джастина Портмана, не спешит, однако, делиться контентом с участием младших сыновей от Антуана Арно. Между тем в 2021 году ее наследникам Максиму и Роману исполнится по 7 и 5 лет соответственно. На днях их мама рассказала о забавном способе привлекать внимание девочек, до которого додумался ее младший сын. Наталья Водянова поделилась милым видео с участием домашней питомицы по кличке Кофе.
Роман уже догадался, что собака — магнит для девчонок,
— шутливо подписала видео Наталья Водянова. Сам герой ролика остался за кадром. А вот питомице уделили максимальное внимание. Щенок породы английский спрингер-спаниель появился в доме Натальи Водяновой и Антуана Арно в начале декабря 2020 года. Из-за окраса ей дали кличку Кофе. Как уточнила тогда Наталья, представляя Кофе в соцсетях, растет она не по дням, а по часам.
Фото и видео: @natasupernova/Instagram
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