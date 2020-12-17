«Русская красавица» Наталья Водянова поделилась фото с семьей с отдыха на севере

Пока все звезды активно отдыхают на Мальдивах и в Дубае, Наталья Водянова вместе с детьми отправилась на север, и проводит так время ничуть не хуже, чем все остальные на пляже.

В своем блоге Наталья появилась новой семейной фотографией, очень теплой, несмотря на мороз вокруг. Сама Наталья, и ее дети одеты в огромные меховые шапки и яркие пуховики, а Наталья и ее дочка Нева примерили стильные наряды в этническом стиле. На самой модели — стильная черная дубленка.

«На Севере - жить!», — пишет Наталья.

Русской красавицей и ее очаровательными детками восторгаются поклонники:

«Какие молодцы, что знакомите детей с Россией», «Наташа, как у детей впечатления? Они домой не хотят?», «Как же мне нравится ваша Нева», «Прекрасная мама! Прекрасные дети!!!», «Какие красивые! И румяные!», «Я сначала подумала, что посередине какая-то шестнадцатилетняя девочка, а оказалось Наталья Водянова», «Какие вы... классные!», «Нева -красавица. Изящная такая, естественная», «Вы очень смелая и красивая!!», «Нева-невероятная красавица», «Зима еще не надоела вам, Наталья?».