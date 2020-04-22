39-летняя певица Слава в танце показала идеальную фигуру: «Плюс 5 кг, но мне идет»

Певица Слава (Анастасия Сланевская) известна своим непосредственным и порой вызывающим поведением, но за это, кроме таланта, ее и любят поклонники. Слава показала подписчикам в Instagram, как изменилась ее фигура в «ленивое» время самоизоляции. Артистка опубликовала смелое видео, в котором танцует в нижнем белье.

«Я еще так вполне ничего мамуля! Плюс 5 кг, но, мне кажется, мне даже идет! Всем классного настроения», — подписала она видео, в котором хвастается идеальной фигурой.