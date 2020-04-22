39-летняя певица Слава в танце показала идеальную фигуру: «Плюс 5 кг, но мне идет»
Фото: Starface
Певица Слава (Анастасия Сланевская) известна своим непосредственным и порой вызывающим поведением, но за это, кроме таланта, ее и любят поклонники. Слава показала подписчикам в Instagram, как изменилась ее фигура в «ленивое» время самоизоляции. Артистка опубликовала смелое видео, в котором танцует в нижнем белье.
«Я еще так вполне ничего мамуля! Плюс 5 кг, но, мне кажется, мне даже идет! Всем классного настроения», — подписала она видео, в котором хвастается идеальной фигурой.
«Вот это да», «Шикарная», «Женственная фигура, а не доска», «Отличная фигура», «Прекрасно выглядишь», — согласились со Славой подписчики.
Славе не привыкать к тому, что ее фигуру и образы постоянно обсуждают. Так, недавно она получила комплименты за выход в свет в черном боди и кожаном плаще, а еще раньше — в прозрачном кимоно и коротком топе.
А вам нравится фигура певицы?
Фото и видео: Instagram, Starface
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