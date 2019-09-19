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«Вы просто огонь!» Поклонники обсуждают фигуру певицы Славы в черном боди и кожаном плаще

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Слава

Фото: Starface

Артистка впечатлила подписчиков новым видео.

Певица Слава опубликовала в Instagram ролик, в котором показала шикарную фигуру и высмеяла журналистов-сплетников. «Ухууу!!!!», - подписала ролик 39-летняя артистка.

«Класс! Настроение огонь???)))», «Круто, как всегда», «раз десять пересмотрела», «15 секунд- а энергии столько дала», - написали в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Многие поклонники Славы отметили, что ее фигура, как всегда, великолепна. «Слава, ты огонь», «Фигура просто улет», «Вот Слава и секси», «Невыносимо шикарная», «Фигура отпад», - похвалили певицу.

Отметим, что в ролике Слава высмеяла телеканал НТВ, который некоторое время назад рассказал, что певица завела себе молодого любовника – своего помощника. Артистка резко отреагировала на это, жестко попросив не рушить жизни людей грязными сплетнями.

Слава уже много лет счастлива в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше ее на 28 лет. У пары растет 7-летняя дочь Тоня.

Слава с мужем Анатолием Данилицким провожают дочь в школу

От первого брака у Славы есть взрослая дочь Александра.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Starface, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

Видео: Instagram

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