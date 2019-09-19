«Вы просто огонь!» Поклонники обсуждают фигуру певицы Славы в черном боди и кожаном плаще

«Класс! Настроение огонь???)))», «Круто, как всегда», «раз десять пересмотрела», «15 секунд- а энергии столько дала», - написали в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Многие поклонники Славы отметили, что ее фигура, как всегда, великолепна. «Слава, ты огонь», «Фигура просто улет», «Вот Слава и секси», «Невыносимо шикарная», «Фигура отпад», - похвалили певицу.

Отметим, что в ролике Слава высмеяла телеканал НТВ, который некоторое время назад рассказал, что певица завела себе молодого любовника – своего помощника. Артистка резко отреагировала на это, жестко попросив не рушить жизни людей грязными сплетнями.

Слава уже много лет счастлива в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше ее на 28 лет. У пары растет 7-летняя дочь Тоня.