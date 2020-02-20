После выступления в Новосибирске Слава показала свой look в деталях. Звезда позировала на камеру, кружась в черном полупрозрачном кимоно со шлейфом и акцентом на линии талии. К нему подобран черный комбинезон с ультракороткими шортами и декольтированным лифом, расшитым пайетками. Его певица совместила с черными колготками и туфлями на массивных каблуках, усыпанных мерцающими кристаллами. Сделать образ ярче помогли детали в виде яркого мейкапа и акцентных украшений. Сценический наряд певицы заинтриговал поклонников не меньше ее выступления. «Королева!», «Шикарно выглядишь, молодец», «Ну очень красивая – костюм, образ! Королева вы наша», «Вы просто прелесть», «Роковая красотка», «Ну что за богиня!», «Роскошная», «Шикарный образ», «Огонь, Настенька! Шикарна, красива, умна», «Просто идеальная женщина» – пишут в комментариях. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!